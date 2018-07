Schüler in schwerer Zeit

red



Von seiner Schulzeit in Volksschule und Realschule (der späteren Oberrealschule Kronach ) erzählt Adolf Geyer im Vormittagskreis der VHS Kronach. Namen von Schülern und Lehrern werden nicht genannt! Die Veranstaltung findet am morgigen Donnerstag, 5. Juli, um 9.30 Uhr in der Kreisbücherei Kronach statt.