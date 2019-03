Schüler im Basketballfieber

In dieser Woche war die "kinder+Sport Basketball Academy" zu Gast an der Grund- und Mittelschule Schlüsselfeld und begeisterte, wie schon in den Jahren zuvor, Kinder für den Basketballsport. Veranstaltet wurde der Trainingstag auf dem großen Basketballparcours von Brose Bamberg. Bereits seit 2013 ist Basketball-Bundesligist Brose Bamberg Teil der "kinder+Sport Basketball Academy" und daher regelmäßig mit dem großen Basketballparcours in Bamberg und der Region unterwegs.

Auch in diesem Jahr ging es für die Kinder darum, sich an den fünf Stationen zu beweisen und für bestandene Übungen ein eigenes Basketballtrikot zu ergattern. Davon gibt es bei der Academy immerhin gleich sechs - analog zu den sechs Schwierigkeitsstufen -, die mit ihren unterschiedlichen Farben bei allen Kindern für strahlende Augen sorgen. Sebastian Böhnlein, Projektleiter der Academy für Bamberg: "Die Kinder in Schlüsselfeld haben vor zwei Jahren großen Gefallen an der "kinder+Sport Basketball Academy" gefunden und sind seitdem wirklich motiviert, sich alle Trikots zu erspielen. Je nach Schwierigkeitsstufe - wir sagen dazu Level - werden die Übungen ja auch schwerer und es ist toll zu sehen, dass die Kids sich auf den Testtag vorbereiten und bei allen Übungen abliefern möchten."

Diese Motivation spürten an auch die Jugendtrainer von Brose Bamberg, die mit Tipps und Tricks an den Stationen standen und die Schüler bei ihrer sogenannten "Levelprüfung" begleiteten. Insgesamt durchliefen rund 200 Kinder den Parcours und freuen sich jetzt schon auf den nächsten Besuch der "kinder+Sport Basketball Academy" in Schlüsselfeld. Lina Ahlf