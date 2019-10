Die Schüler der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt helfen Senioren bei der Handybedienung und -nutzung. Nächster Termin ist am Dienstag, 8. Oktober, von 14 bis 15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Ebermannstadt. Die Hilfestunde wird in der Folge an jedem zweiten Dienstag im Monat fortgesetzt. red