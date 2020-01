Schüler helfen Senioren beim Handy

Die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt bietet in Zusammenarbeit mit der Schulleitung der Mittelschule eine Hilfe für Senioren bei der Bedienung des Handys an. Schüler helfen bei der optimalen Handhabung und geben Tipps. Zielgruppe sind nicht nur Senioren jenseits des Rentenalters, es werden gerne auch Jüngere beraten, die mit der Handynutzung nicht so geübt sind. Nächster Termin ist am Dienstag, 14. Januar, von 14 bis 15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red