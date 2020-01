Schüler helfen Senioren bei Smartphones

Aufgrund der rasanten Entwicklung der Technik sind viele mit der Bedienung von Handys, Smartphones oder Tablet-PCs manchmal überfordert. Ein Team aus Schülern der Staatlichen Realschule Neustadt hat sich bereiterklärt, älteren Menschen den Umgang mit der neuen Technik zu erklären. Am Donnerstag, 23. Januar, von 14 bis 15 Uhr können sich Interessierte im Awo-Treff am Bürgerplatz Rat holen. Eine Anmeldung ist erforderlich, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Die Interessenten melden sich im Büro des Awo-Treffs oder telefonisch (09563/726672) an. red