Schüler helfen Schülern bei der Berufswahl

Gerade jetzt an Weihnachten müssen sich viele Schüler von Oma und Verwandten die Frage stellen lassen: "Weißt Du schon, was Du später werden willst?" Oft fühlen sich die jungen Leute dann unwohl, erklärte Roland Deinzer, Schulleiter des Gymnasiums Höchstadt, beim Studieninfotag am Donnerstag. "Denn viele wissen noch nicht so genau, was sie später einmal werden wollen."

Hier kann der Infotag, der jedes Jahr an der Schule stattfindet, Abhilfe schaffen. Er soll Orientierung geben in den Wirren der unzähligen Ausbildungsmöglichkeiten. Ehemalige Schüler des Gymnasiums berichten von Werdegang in Studium oder Ausbildung.

Die geringe Altersdistanz ist laut Organisator Michael Hipp wichtig: "Die Schüler trauen sich dann eher, Fragen zu stellen." Kein Professor steht vor ihnen, sondern ein fast gleichaltriger Ex-Abiturient. "Ich finde es total schön, dass so viele ehemalige Schüler zu uns zurückkommen", meint Hipp. Das demonstriere die Schulfamilie - auch über das Abitur hinaus.

Vor allem Schüler aus der 11. Jahrgangsstufe waren bei dem Studieninfotag dabei, aber auch die 10. und 12. Klassen waren vertreten. Insgesamt nahmen über 130 Schüler an dem Tag teil. Eine Tendenz zu Berufen? Gibt es eigentlich nicht, meint Hipp. Jedes Jahr seien die Schülerströme anders, wobei Klassiker wie Medizin immer im Trend seien. Medienmanagement oder International Business seien aktuell "in". "Auch Psychologie ist sehr gefragt."

Zur zusätzlichen Berufsorientierung führte man am Gymnasium nun ein weiteres Pflichtpraktikum in der 10. Jahrgangsstufe ein. Bisher gab es das nur in der 9. Klasse. So bekommen die Schüler eine "durchgängige Berufsorientierung", erklärt Hipp.

Und auch der Informationstag kam bei den Schülern gut an. Damit man der Oma irgendwann beim Weihnachtsessen auf ihre Frage antworten kann: "Ja!"