Forchheim 25.11.2019

Schüler helfen bei PC und Smartphone

Schüler, die mit der modernen Technik aufgewachsenen sind, stehen den Erwachsenen am Donnerstag, 12. Dezember, von 8.15 bis 9.30 Uhr in Forchheim zusammen mit einem Fachlehrer für Fragen rund um den C...