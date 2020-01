Schüler hatte Messer bei sich

Die Polizei erhielt am Mittwoch die Meldung, dass bereits Anfang der Woche ein 13-jähriger Schüler in der Pause seinen Mitschülern ein mitgeführtes Butterfly-Messer zeigte. Der Schüler gab zu, dass er dieses Messer mit in der Schule hatte. Messer dieser Art fallen unter das Waffengesetz, so die Polizei. pol