Schüler gründen Unternehmen

Schülerinnen des Gymnasiums Höchstadt gründeten im Rahmen ihres P-Seminars ein Unternehmen. Mit ihrem neunstufigen Businessplan belegten sie beim Deutschen Gründerpreis für Schüler den Platz 1 in Bayern und Platz 16 in Deutschland. Der Businessplan umfasste nicht nur die Unternehmens- und Marketingstrategie, rechtliche Fragen wie Patente und Unternehmens-Rechtsformen, sondern auch eine ausführliche Finanzplanung mit Break-Even-Analyse, Controlling und das Beantragen von möglichen Fördermitteln oder die Suche nach externen Geldgebern.

In ihre Homepage und die App steckten die Jung-Unternehmerinnen am meisten Herzblut. Damit überzeugten sie nicht nur ihre Lehrerin für eine gute Schulnote, sondern auch die Jury des Deutschen Gründerpreises für Schüler. Dieses größte Existenzgründer-Planspiel ist eine Initiative von stern, den Sparkassen, ZDF und Porsche und wurde dem Gymnasium Höchstadt von der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach angeboten. "QuickBuy" nennen die Schülerinnen ihr Unternehmen und stellen Kunden eine Einkaufs-App zur Verfügung. In dieser kann man nicht nur seinen Einkaufszettel angelegen, sondern sie führt einen im Laden auch noch auf dem effektivsten Weg zu den entsprechenden Produkten.

Unterstützt wurden die engagierten Jungunternehmerinnen dabei nicht nur von ihrer Sparkasse und ihrer Lehrerin Sonja Lauger, sondern auch von ihrem Unternehmenspaten, Manfred Degen von der DEGEN-FOOD GmbH. Durch ihr Engagement beim Deutschen Gründerpreis für Schüler fördert die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt-Herzogenaurach aktiv die Unternehmer von morgen.

"Wir sind froh, dass wir diesen Teams einen erfolgreichen Einblick in die Unternehmensgründung ermöglichen konnten und ihnen den Spaß am Unternehmertum nähergebracht haben", so Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstandes der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach. red