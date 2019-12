Schüler gestalten das Gymnasium bunter

"Modern, elegant und offen": Damit lässt sich das Ehrenbürg-Gymnasium (EGF) nach den umfassenden Renovierungen der letzten Jahre am besten beschreiben. Auf viele Schüler wirkte das renovierte Schulhaus jedoch zugleich steril und klinisch. Deshalb nahm es sich das Projekt-Seminar Schulhausgestaltung (P-Seminar) unter der Leitung der Kunstlehrerin Bettina Specht zur Aufgabe, dem Gebäude wieder Farbe zu verleihen.

Nach eineinhalb Jahren Arbeit veranstaltete das P-Seminar letzten Mittwoch eine Vernissage, um die entstandenen Werke zu präsentieren. Dazu boten die Schüler Führungen durch das Schulhaus an, um ihre Ergebnisse in finaler Form vorzustellen.

Bei jeder Wandgestaltung erklärten sie die Ideen und Arbeitsschritte: mit Hilfe von Beamern, Overhead-Projektoren und Schablonen hatten die Schüler zunächst ihre Vorzeichnungen an die Wand gebracht, teils sogar auf Gerüsten in schwindelerregender Höhe. Anschließend folgte die Bemalung mit Wandfarbe, bei der besonders darauf geachtet wurde, dass sie sich farblich in die Umgebung integriert. So griffen zwei Schülerinnen beispielsweise mit ihrem Werk die Farben der umliegenden Spinde auf. Aber auch inhaltliche Bezüge zu den Fachbereichen wurden hergestellt. Mit Quizfragen wurden die Besucher noch zu eigenen Beobachtungen motiviert. Ihr Ziel, wieder mehr Farbe und Leben in die Schule zu bringen, haben die Schüler des P-Seminars in sehr qualitätvoller Weise erreicht. So bilden nun rhythmische Formen in einer abstrakten Komposition, sich auftürmende Dreiecke, organische Röhren, eine Weltkarte aus Quadraten, Fußspuren im Schnee, DNA-Stränge und eine Spinnenlilie echte Hingucker im Schulhaus. red