Schüler für ihren sozialen Einsatz gelobt

Den außergewöhnlichsten Einsatzort hatte wohl Justin, der sein Freiwilliges Soziales Schuljahr (FSSJ) in England absolvierte und dort in der Kinderbetreuung tätig war. Er und weitere 60 Schüler durften im Kulturboden Hallstadt ihre Urkunden als Anerkennung für mindestens 80 ehrenamtlich geleistete Stunden entgegennehmen. Insgesamt hatten rund 250 Jugendliche am FSSJ teilgenommen.

Die Einsatzbereiche waren vielfältig: Diverse Sportvereine, Kinderbetreuungen, Behinderteneinrichtungen, Büchereien oder das Tierheim konnten sich im Schuljahr 2018/19 auf die Unterstützung der Jugendlichen verlassen. Eine besonders große Gruppe engagierten sich im Sportverein DJK Priegendorf. Übereinstimmend waren alle Jugendlichen der Meinung, dass sich die investierte Zeit gelohnt hat.

Hallstadts Bürgermeister Thomas Söder, Bambergs Bürgermeister Christian Lange, stellvertretender Landrat Johann Pfister und Carithek-Leiter Dr. Klaus-Stefan Krieger überreichten die Urkunden und dankten für das Engagement der Jugendlichen. "Ehrenamtlicher Einsatz ist unentbehrlich. Ihr habt etwas für euer Leben gewonnen und andere glücklich gemacht", sagte Pfister in seiner Ansprache. Dankesworte richtete er außerdem an die Verantwortlichen des Bamberger Freiwilligenzentrums Carithek, vor allem Simone Famulla, die die Organisation des FSSJ übernommen haben.

Das Duo Viky & Michi umrahmte die Feier musikalisch. Ein Höhepunkt war der Poetry-Slam-Beitrag von Ann Katharina Re, die in ihrem Text "Erwachsenes Kind" davon sprach, was es heißt, erwachsen zu sein - oder eben auch nicht. Die Zeugnisübergabe sponserten die Stadt Hallstadt und die VR Bank Bamberg mit einer Spende über 1000 Euro. red