Schüler experimentieren mit Selbstporträts

Bereits zur Tradition geworden, sollte auch der diesjährige "Vorlesetag" der Galerie "Form und Farbe" nicht

nur mit Lesungen, sondern auch mit einer Kunstausstellung mit Werken von Schüler des Franz-

Miltenberger-Gymnasiums zelebriert werden, teilt die Schule mit. Die Ausstellung mit dem Thema "Mensch" kann noch bis zum 2. Dezember besucht werden.

Anders als in den vorausgegangenen Jahren umfasst die diesjährige Ausstellung - kuratiert von Schülern des Kunst-Kurses der Q11 - jahrgangsübergreifende Projekte unterschiedlicher künstlerischer Medien. Von der Plastik über die Zeichnung und Collage bis hin zum Buch findet der Besucher eine Auswahl künstlerischer Ergebnisse, bei welchen unter anderem auch der Zufall und das Experiment im Entstehungsprozess eine große Rolle spielten.

Gemeinsam ist allen jedoch eines: Das Thema "Mensch". Die Schriftselbstporträts aus der ehemals 6. Klassenstufe verraten noch viel mehr über ihre Künstler, als das äußere Erscheinungsbild.

Akribisch zeichneten die Schüler Selbstporträts aus Worten und beschrieben damit gleichzeitig ihre Persönlichkeit. Ebenso entwarfen die ehemaligen Sechstklässler mit der Rollage-Technik und mit Hilfe der Fotografie ganz neue Gesichter, die teilweise im Dialog zueinander stehen.

Bildbände mit Gesichtern

Schon am Ende des vergangenen Schuljahres arbeiteten die Schüler der jetzigen 9. Klasse mit ihren Leporello-Büchern zum Thema "Experimentelles (Selbst)porträt" auf die Ausstellung hin. Unter Anwendung verschiedenster Techniken entstanden Bildbände mit Gesichtern, die mal mehr und mal weniger menschlich erscheinen.

Von Schülern der Q12 sind Einlinienzeichnungen aus dem letzten Schuljahr zu sehen. Einst Ergebnis einer Auflockerungsübung, besitzen die Zeichnungen durch ihre Spontanität aber eine ganz besondere Qualität. Den experimentellen Arbeiten stehen realistische Porträt-Zeichnungen gegenüber.

Im Zentrum stehen die lebensgroßen Plastiken des Kunst-Kurses der Q11, die eine Anlehnung an die Arbeiten des zeitgenössischen Künstlers Mark Jenkins darstellen. Aus Klebeband und Folie stellt er lebensgroße menschliche Figuren her, die er an ausgewählten Orten im öffentlichen Stadtraum platziert.

Er verwandelt die Straße in eine Bühne, auf der Passanten durch ihre Reaktionen auf seine Figuren zu Akteuren werden. Jenkins sieht den Betrachter als Mitspieler in seiner Kunst. Durch den Einbezug der Menschen in sein plastisches Werk wird dieses zur Performance erweitert.

Durch die Arbeiten der Schüler geschieht genau dies in den nächsten zwei Wochen in der Galerie "Form und Farbe". Auf Augenhöhe werden die Besucher mit den menschlichen Körpern aus Plastik konfrontiert und müssen sie geschickt umwinden,

um die restliche Ausstellung betrachten zu können.

Die Schüler wickelten und klebten, zeichneten, malten und schrieben und schufen Kunstwerke, für die sich ein Ausstellungsbesuch definitiv lohnt. red