Schüler ernteten Gemüse

"Wissen wie's wächst und schmeckt!" Unter diesem Motto führte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach mit der 2. und 3. Klasse an der Oberen Schule einen Aktionstag durch. Ziel dieser Aktion ist, die Grundschüler wieder stärker in Kontakt mit der Herkunft von Lebensmitteln zu bringen und sich durch praktisches Tun Ernährungswissen aneignen. "Wir wollen den Kindern den Ursprung von Lebensmittel wieder näherbringen und sie mit allen Sinnen an eine ausgewogene Ernährung heranführen", so Birgit Distler vom Amt für Ernährung und Landwirtschaft.

Im Frühjahr setzten die Schüler mit Begeisterung Salate, Schnittlauch und Pflanzen mit essbaren Blüten in Pflanzkisten und säten mit viel Fingerspitzengefühl die Radieschen aus. Am Aktionstag "Ernten und Verzehren" war es dann endlich so weit und die Kinder konnten es kaum erwarten, ihren Salat, ihre Radieschen und Kräuter selbst zu ernten. Danach ging es ins Klassenzimmer, wo die Kinder in Teamarbeit das Gemüse waschen und schneiden mussten, um schließlich einen Wrap zuzubereiten.