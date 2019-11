Schüler drücken ihre Gefühle aus

Drei Tage lang fand an der Heinrich-Thein-Berufsschule in Haßfurt ein interreligiöses Begegnungsprojekt mit der elften Klasse der Berufsfachschule für Sozialpflege statt. Hierbei handelte es sich um ein Malerei-, Bodypaint- und Fotografieprojekt mit dem Künstler Marian Kretschmer aus Chemnitz im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Haßberge. Das Projekt wurde über das Bundesprogramm "Demokratie leben" durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert, wie die Schule informierte. Es wurde initiiert von der Jugendsozialarbeit an der Schule. Der Schwerpunkt lag auf der Inklusion und Integration von Menschen aus unterschiedlichen Ethnien, Kulturen, Bildungshintergründen.

Literarische Texte

Die Schüler beschäftigten sich laut Angaben der Berufsschule mit literarischen Texten zu Lebenssituationen von Menschen und mit Bildbänden, in denen Fotografien aus verschiedenen Kunstepochen zu sehen waren. Im Anschluss sollten die Schüler über die entstandenen Gefühle sprechen und sie mit ihrer momentanen Befindlichkeit vergleichen. Danach durften die Teilnehmer eine Farbe wählen, die sinnbildlich ihren eigenen aktuellen Gemütszustand ausdrückte. Mit dieser Farbe bemalten sie ein Blatt Papier. Zudem sollten die jungen Künstler einen Alltagsgegenstand finden, der ihre aktuelle emotionale Verfassung widerspiegelte.

Am zweiten Tag fertigten die Schüler Handyfotos von den ausgesuchten Symbolen, und sie schrieben zeitgleich zehn Sätze darüber, was ihr Foto ausdrücken soll. Die Werke wurden dann präsentiert und die Mitschüler interpretierten, was sie in den Bildern sahen.

Die Sozialpädagogin Martina Meisch und die Klassenlehrerin Gerti Schmalzl waren berührt von den wertschätzenden Haltungen, mit denen sich die Schüler begegneten. Die Empathie der Beteiligten für die Befindlichkeiten der Mitschüler mit Gefühlen wie Trauer, Wut, Schmerz, Angst, Schuld, Stärke, Stolz, Zufriedenheit, Liebe, Unsicherheit, Hoffnung und Verzweiflung und der gegenseitig gespendete Trost und Mut "waren einzigartig", wie es hieß.

Schon lange vor Unterrichtsbeginn trafen sich die ersten Schüler am dritten Tag für das Fotoshooting. Sie bemalten ihre Gesichter und Hände gegenseitig mit Bodypaintfarben. Mit einem farbigen Stofftuch wickelten sie sich dann ein und hielten ihr ausgewähltes Symbol in den Händen. Die Fotografin Jessica Flemming und Marian Kretschmer hielten die ausdrucksvolle Stimmung in Bildern fest.

Tolle Ergebnisse

Das Künstlerteam sowie Gerti Schmalzl und Martina Meisch waren begeistert von den beeindruckenden künstlerischen Ergebnissen und den Prozessen, welche die Teilnehmer anstießen. Die Schüler gaben so viele Emotionen und Geschichten von sich preis, dass das Team sichtlich berührt war. Was bei ihnen haften blieb, waren die Begeisterung und die Erfahrung, dass man Gefühle über Kunst und ohne Sprache ausdrücken kann und darüber den "Kopf von den Problemen freikriegen kann", wie ein teilnehmender Asylbewerber erzählte. "Man fühlt sich gestärkt und ermutigt, in die Zukunft zu blicken", so ein anderer Teilnehmer. Ein weiterer Geflüchteter bezeichnete das Projekt als eines seiner "unvergesslichsten Erlebnisse, woran er sich immer erinnern wird".

Andere Mitwirkende fühlten sich gestärkt für ihr zukünftiges Leben. Die weiblichen Teilnehmer haben für sich herausgefunden, "dass man sich nicht verändern oder schminken muss, um schön zu sein oder gut auszusehen." Die Ergebnisse des Projekts werden in einer Vernissage am 16. Januar in den Räumen der Heinrich-Thein-Schule veröffentlicht und im Anschluss für die Öffentlichkeit in den Räumen des Mehrgenerationenhauses zugänglich sein. Abschließend werden die Bilder an die jeweiligen Schüler übergeben, um sie auf ihrem weiteren Lebensweg zu begleiten und immer wieder auf dieses wunderbare Projekt zurückzublicken. red