Schüler des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums feiern eine Party bei den Pinguinen

Tiere können nicht mit Menschen sprechen und schon gar nicht Seilspringen - oder etwa doch? Im englischen Theaterstück "A night at London Zoo" der Sechstklass-Theatergruppe des Kronacher Kaspar-Zeuß-Gymnasiums haben die Zuschauer jedenfalls ganz spezielle Zoo-Bewohner kennen gelernt. Gespielt wurde gleich zweimal: einmal am Donnerstagabend und dann gleich noch einmal Freitag früh für die bilingualen Klassen der Kronacher Lucas-Cranach-Grundschule.

Seit mehreren Monaten haben die jungen Schauspielerinnen zusammen mit ihrer Schulspiel-Leiterin Julia Knauer das Stück aus der Feder von Schulleiterin Renate Leive einstudiert. Eine beachtliche Leistung, schließlich haben sie selbst erst seit einem guten Jahr Englischunterricht. Doch die Arbeit hat sich ausgezahlt: Die großen und kleinen Zuschauer waren restlos begeistert und belohnten die Auftritte mit tosendem Applaus, teilweise auch schon zwischen den Szenen. Die Ideen zum Stück kamen mitunter von den Schülerinnen selbst: Fliss (Larissa Schedel), ein verwöhntes Mädchen aus gutem Hause, muss zu ihrem Leidwesen in den Ferien zu Hause in London bleiben, weil ihre Eltern ein neues Unternehmen gegründet haben und deshalb nicht in den Urlaub fahren können. Statt einer teuren Fernreise geht es für sie also gezwungenermaßen mit ihrer Oma, Misses Patton-Price (Lara Ullrich), in den Zoo. Ganz schön nervig!

Handfeste Lüge aufgetischt

Fliss kann den niedlichen Tieren so gar nichts abgewinnen und tippt nur gelangweilt auf ihrem Smartphone herum. Ihren reichen Freundinnen, die die Ferien in Monte Carlo und Miami verbringen, tischt sie unterdessen eine handfeste Lüge auf: Sie sagt, ihre Eltern hätten ihr Reisen nach Australien und in die Antarktis geschenkt. Als "Beweis" lässt sie sich mit Zoo-Känguru Skipper (Annika Kaufmann) fotografieren und behauptet, das Bild wäre in Australien entstanden. Im Zoo treffen Fliss und Misses Patton-Price auch auf die Schwestern Helena (Anabel Knauer) und Bobbie (Katharina Hauptmann), die aus einfachen Verhältnissen kommen und sich riesig über ihre gewonnenen Zoo-Eintrittskarten freuen, die sie sich sonst nicht hätten leisten können. Trotz der Warnung von Tierpflegerin Misses Hancook (Lina Thum), dass der Zoo bald schließt, gehen die Vier ins Pinguin-Haus - denn Fliss möchte auch noch ein "Beweis-Foto" für ihren angeblichen Aufenthalt in der Antarktis.

Es kommt, wie es kommen muss: Misses Patton-Price, Fliss, Helena und Bobbie werden eingeschlossen. Ihre unfreiwillige Nacht im Zoo werden sie jedoch nie vergessen. Denn in dem Gehege ist es zu späterer Stunde alles andere als ruhig: Pinguin Butler (Emily Wünsche) hat seine Tier-Kumpels zu einer Party mit Champagner und Sandwiches eingeladen. Zu den Gästen zählen auch Känguru Skipper und die selbstbewusste Katze Loreley (Lina Küfner), die das Fest dank ihres Talents, den Zoo-Wärtern ihre Schlüssel zu klauen, überhaupt erst möglich macht. Und da bewahrheitet sich das, was die kleine Bobbie sowieso geahnt hat: Tiere können sehr wohl mit Menschen sprechen. red