Schüler demonstrieren erneut für Klimaschutz

"Nachhaltige Landwirtschaft" ist das Motto einer weiteren "Fridays-for- Future"-Demonstration am Freitag, 5. Juli. Die Klimaaktivisten wollen darauf aufmerksam machen, dass die industrielle Landwirtschaft ihrer Ansicht nach in großem Maße ebenfalls für die Klimakrise verantwortlich ist und zudem auch noch Anteile am Artensterben hat. Der Demonstrationszug startet ab 13 Uhr an der Realschule CO I und wird über die Gymnasien Alexandrium, Ernstinum und Albertinum schließlich in einer Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz münden. Inzwischen gibt es deutschlandweit über 500 aktive Ortsgruppen der Bewegung - eine davon in Coburg, wo seit Februar regelmäßig Schüler zum Teil während der Unterrichtszeit auf die Straße gehen. red