Schüler besuchen die Holzkünstlerin

"Rund schweigen Wälder wunderbar" - so lautet der Titel, den die Künstlerin Angela Hiß aus Düsseldorf ihrer Holzskulptur geben wird, die sie in Steinwiesen auf dem Marktplatz in einem offenen Atelier fertigt. Dieses Zitat aus einem Gedicht von Georg Trakl spiegelt in ihren Augen ihre Arbeit am deutlichsten wider. Mit Motorsäge, Bohrer und Schleifmaschine bearbeitet sie die Eichenstämme. Zum Schluss werden alle vier bearbeiteten Blöcher auf zwei Metallstangen sozusagen "aufgefädelt". Um dieses Arbeiten und diese Kunst auch den Kindern nahe zu bringen, besuchte die dritte Klasse mit Lehrerin Anne Bodenschlägel das offene Atelier und Angela Hiß. Vor allem die Jungen interessierten sich für ihre Arbeitsgeräte und versuchten, die Jahresringe in den Baumstämmen zu zählen, was bei den Eichen nicht ganz einfach ist. Mit dabei Zweiter Bürgermeister Bruno Beierlorzer, der die Grüße der Gemeinde im Gepäck hatte und volle Unterstützung durch den Bauhof zusagte, wenn die fertige Skulptur nach Kronach gebracht werden muss. Dies geschieht am Freitag, 19. Juli, denn am Samstag, 20. Juli, ist auf der Festung die Ergebnisausstellung aller teilnehmenden Künstler. sd