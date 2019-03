Schüler beschäftigen sich mit Gewürzen

Im wissenschaftlichen Seminar Biologie fertigten vier Schüler des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums Arbeiten über Heilkräuter und Gewürze an und präsentierten sie in der Raps-Bibliothek.

Darius Rathmann setzte sich mit Wermut auseinander. Jacqueline Höhn referierte über den Meerrettichbaum - Moringa oleifera. Blätter und Samen des Baums werden vor allem in der indischen Medizin und in der Kosmetikindustrie als Anti-Aging-Produkt eingesetzt.

Thomas Henning ging auf Koriander und seine Besonderheiten ein. Fabian Pomper verriet Tricks, wie eine Kräuterschnecke richtig angelegt wird und wie sich Pflanzen gegenseitig beeinflussen können. So verbessert das im Basilikum enthaltene Saponin die Aufnahmefähigkeit und das Wachstum benachbarter Pflanzen. Knoblauch schützt die Nachbarn vor Insekten. Der Schulleiter des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums betonte, dass diese Referate, wenn sie einen regionalen Bezug aufweisen, auch in der Schriftenreihe zur Heimat- und Landeskunde erscheinen könnten. so