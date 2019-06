Alle Waldorfschulen absolvieren ein Landwirtschaftspraktikum. Die Schüler der Freien Waldorfschule in den Mainauen in Haßfurt haben das dreiwöchige Praktikum im Mai absolviert. Am Dienstag, 2. Juli, wollen sie in der Aula der Waldorfschule in Haßfurt über ihre Erfahrungen berichten. Die Praktika haben die jungen Leute in Amerika, Italien, Frankreich, Österreich und in Deutschland absolviert. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, teilte die Schule mit. red