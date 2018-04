Schüler aus Ebern freuen sich

Rund um den Welttag des Buches am 23. April feiern deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte ein großes Lesefest. Zu diesem Anlass erscheint bereits seit 1997 jedes Jahr ein neues Buch aus der Reihe "Ich schenk dir eine Geschichte". In Ebern freuen sich, wie die Deutsche Post DHL Group mitteilt, rund 271 Schüler über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit dem cbj-Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Roman "Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard" von Sabine Zett. Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an Schüler der 4. und 5. Klasse verteilt, die diese kostenlos in Büchereien und Bibliotheken abholen können.

Das Welttagsbuch 2018 wird mit einer 32-seitigen Bildergeschichte angereichert. Dadurch erhalten erneut Integrations- und Willkommensklassen mit Flüchtlingskindern, Förderschulen und Kinder mit Lese- und Lernschwächen die Möglichkeit, an dem Angebot teilzunehmen. So sollen Lesefreude und Lesekompetenz gefördert werden. Die UNESCO-Generalkonferenz hat 1995 den 23. April zum "Welttag des Buches und des Urheberrechts" ausgerufen. Das Datum geht auf eine Tradition in Katalonien zurück: Zum Namenstag des Schutzheiligen St. Georg werden dort Rosen und Bücher verschenkt. red