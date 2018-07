Schüler auf Spurensuche

red



43 Schüler und Schülerteams haben in München Auszeichnungen für ihre besonders gelungenen Beiträge im Landeswettbewerb "Erinnerungszeichen. Bayern um 1500 - Zeit für Neues?" erhalten. Darunter aus Bamberg die Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule mit dem Thema "Zurück in die Zukunft - Luther meets Bamberg" (1. Landespreis) und das Dientzenhofer-Gymnasium mit dem Thema "Aufruhr in Bamberg! Die Reformation im Bamberger Land" (2. Landespreis).Mehr als 840 Schüler aus unterschiedlichen Schularten und Jahrgangsstufen hatten sich in ihrer Heimat auf die Spurensuche begeben und Nachforschungen bei historischen Vereinen, Museen oder Archiven durchgeführ. "Die dabei entstandenen Beiträge und die inhaltliche Qualität sind wirklich bemerkenswert", erklärte Ministerialdirigentin Elfriede Ohrnberger bei der Preisverleihung im Bayerischen Landtags. Beim Wettbewerb wurden insgesamt 24 Landes- und Sonderpreise und 19 Anerkennungspreise vergeben. Die 1. Landessieger der einzelnen Schularten kommen aus Nördlingen, Nürnberg, Lindau, Abensberg, Bamberg, Coburg und München. Der Schülerlandeswettbewerb "Erinnerungszeichen" ist eine Veranstaltung des Bayerischen Kultusministeriums in Zusammenarbeit mit dem Haus der Bayerischen Geschichte