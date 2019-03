Schüler auf der Bühne

Nach einem turbulenten Vierteljahr kehrt nun langsam wieder Ruhe in der Eberner Musikschule ein. Nach einigen Lehrerwechseln und dem Wechsel in der Schulleitung und Verwaltung sind nun alle Stellen der Eberner Musikschule wieder besetzt, so dass der Schulbetrieb ohne Einschränkungen weiterlaufen kann.

Dazu findet am morgigen Sonntag die erste Matinée der Musikschule unter der neuen Schulleiterin Kristina Renner statt. Sie wird die Gelegenheit nutzen, um sich kurz vorzustellen, und führt durch das Programm. Um die 25 Schüler treten - als Solisten oder in kleinen Ensembles - bei der Matinée auf und zeigen ihr musikalisches Können an den verschiedenen Instrumenten.

Die Matinée beginnt um 11 Uhr in der Aula der Mittelschule Ebern und dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten.

Seit Wochen befinden sich die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern in der Vorbereitung auf die morgige Matinée. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches, vielseitiges und kurzweiliges Programm, das sich aus 15 Beiträgen zusammensetzt.

Breites Repertoire

Von Klassik und Volksliedern bis hin zu Classic Rock ist alles dabei. Ein Höhepunkt werden neben den Solo-Beiträgen, unter anderem am Klavier und der Violine, auch ein Klarinetten-Duo sowie ein Klarinetten-Trio sein. Schließlich tritt auch die Rockband, ein Ensemble der Musikschule, auf und sorgt zum Ende hin für fetzige Musik. Die Gäste dürfen gespannt sein auf eine Matinée mit vielen Facetten, die sämtliche musikalische Epochen in sich vereint. jrs