Schüler anmelden

Die Anmeldung am Franz-Miltenberger-Gymnaisum Bad Brückenau für das Schuljahr 2020/21 in die kommenden 5. Klassen erfolgt in der Zeit von Montag, 18. Mai, bis einschließlich Freitag, 22. Mai.

Aufgrund der besonderen Situation (Corona) erfolgt die Anmeldung in diesem Jahr möglichst online. Die notwendigen Formulare finden sich auf der Homepage des Franz-Miltenberger-Gymnasiums www.fmg-brk.de -Service-Anmeldung online-Anmeldung.

Die ausgedruckten und unterschriebenen Formulare, zusammen mit dem Übertrittszeugnis der Grund- beziehungsweise Mittelschule (im Original), einem Passbild, der Geburtsurkunde, dem Nachweis im Sinne des Masernschutzgesetzes (in Kopie) sollen dann per Post an das Franz-Miltenberger-Gymnasium, Römershager Straße 27, 97769 Bad Brückenau, per E-Mail (sekretariat@fmg-brk.de) oder per Fax (09741/912 830) an die Schule geschickt werden.

Fragen zur Anmeldung können jederzeit telefonisch an das Sekretariat (09741/921 80) gerichtet werden.

Der Probeunterricht (soweit erforderlich) findet dann am Dienstag, 26., Mittwoch, 27., und Donnerstag, 28. Mai statt. (In begründeten Ausnahmefällen ist dies auch noch zu Beginn des Schuljahres 2020/21 möglich.) sek