"Schubsi" Schuberth hat einen speziellen Plan fürs Derby

Ein Auftakt nach Maß sieht anders aus. Sowohl der TSV Mönchröden (0:0 beim Vorsaison-Fastabsteiger TSV Ebensfeld) als auch der SC Sylvia Ebersdorf (1:1 beim Neuling SV Coburg-Ketschendorf) kamen am 1. Spieltag der Bezirksliga-Saison über magere Punkteteilungen nicht hinaus. Allerdings kann heute nur einer der beiden Topfavoriten seinen ersten Dreier einfahren.

Und zwar sind das die "Mönche" im Heimspiel gegen Emporkömmling SV Ketschendorf. Die Sylvianer müssen dagegen schon am 2. Spieltag eine Zwangspause einlegen, da das Sportheim wegen einer schon länger feststehenden Feierlichkeit belegt ist. Die Ebersdorfer einigten sich mit ihrem Gegner TSV Marktzeuln auf nächsten Mittwochabend.

TSV Mönchröden - SV Coburg-Ketschendorf

Zum Heimauftakt im "Wildpark" steigt also gleich ein Derby. Zu Gast ist die Buchberg-Elf. Der Aufsteiger trotzte bei seinem Start am Samstag dem hoch gehandelten SC Sylvia Ebersdorf überraschend ein 1:1 ab. Jetzt will SVK-Coach Patrick Schuberth sicher auch die "Mönche" ärgern. Und die sind lange noch nicht in Schuss: Bei seinem ersten Auftritt in Ebensfeld konnte das Team von Trainer Thomas Hüttl selbst eine 30-minütige Überzahl nicht nutzen.

Der TSV-Coach geht davon aus, dass sich sein Ex-Klub - Hüttl trainierte auch schon auf dem Buchberg - heute keinesfalls verstecken wird. Er erwartet von seinen Schützlingen ein engagiertes Auftreten und die nötige Aggressivität. Die bestimmt zahlreichen Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Partie freuen.

Davon ist auch Schuberth überzeugt: "Unser Auftakt war okay. TSV-Coach Thomas Hüttl hat uns ja gegen Ebersdorf beobachtet und wird sich mit Sicherheit einen Plan machen. Wir machen das aber auch". Natürlich würden "die Trauben in Mönchröden hoch hängen", doch Schuberth will unbedingt etwas Zählbares mitnehmen: "Der Druck liegt aufseiten der ,Mönche', sie sind der klare Favorit und sie müssen nach dem Remis zum Auftakt zu Hause dreifach punkten." mca/ct