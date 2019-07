Schubserei und Streit auf der Kirchweih

Am Samstag um 1.45 Uhr wurde eine 18-Jährige auf der Kirchweih von einem Jugendlichen geschubst, wodurch die junge Frau zu Boden fiel und sich eine Prellung zuzog. Gegen den Jugendlichen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstellt. Ebenfalls auf der Strullendorfer Kerwa gerieten am Samstagabend zwei Frauen in Streit, in dessen Verlauf die eine der anderen einen Maßkrug gegen den Kopf schlug. Die 32-Jährige musste ambulant behandelt werden. Die 33-jährige Täterin erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.