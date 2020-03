Schuberth fordert gleich einen Sieg

Mit zwei Nachholpartien des 18. Spieltages startet die Bezirksliga West in die Restrückrunde. Dabei geht es am Sonntag (15 Uhr) in den beiden Partie des SV Merkendorf (9.) gegen den SpVgg Ebing (15.) und des SC Jura Arnstein (16.) gegen den SV Ketschendorf (12.) um wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Insgesamt sind zehn Nachholspiele zu absolvieren, bis die Tabelle begradigt ist. Die Restrückrunde beginnt regulär aber erst am Wochenende, 21./22. März.

Bezirksliga West

SC Jura Arnstein -

SV Coburg-Ketschendorf

Das abgeschlagene Schlusslicht Jura Arnstein (8 Punkte) empfängt mit den Ketschendorfern eine Mannschaft, die es schon auf 20 Zähler brachte. Die Vorbereitung lief nach den Worten von Spielertrainer Patrick Schuberth zwar alles andere als rund, doch das sei vorbei. Jetzt gehe es wieder um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

"Da ist mir ganz egal, mit welchem Kader wir anreisen. Jeder muss und wird kämpfen. Wir wollen mit einem Dreier starten", erklärt Schuberth. SV Ketschendorf: Alushi, Bauer, Dietz, Griebel, Jungkunz, Kalk, Krüger, Mayer, Rutz, Schoder, Schuberth, M. Schwesinger, Seyfarth, Speer, Wuttke. / Es fehlen: Tritscher (gesperrt), Mönch, Reuss, Schröder, S. Schwesinger (alle xverletzt), Shabestari (verhindert). ct