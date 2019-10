Schuberth-Elf wehrte sich tapfer, aber vergeblich

Nichts zu holen gab es für Bezirksliga-Aufsteiger SV Ketschendorf am Sonntagnachmittag beim starken SV Merkendorf. Die Gastgeber übten phasenweise extremen Druck aus, so dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das 0:2 im zweiten Durchgang fiel. SV Merkendorf - SV Ketschendorf 2:0 (1:0)

Die Gastgeber wollten nach drei Unentschieden in Folge wieder einen Sieg feiern und übten von Beginn an Druck aus, während die Ketschendorfer ihr Glück mit Kontern versuchten. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatten die Schwarz-Gelben. Marcel Eck scheiterte jedoch an Rutz im Tor der Gäste.

Torwart Rutz bester SVKler

Der SVK konterte in der 20. Minute, doch Menze konnte den Schuss von Tritscher erfolgreich abwehren. Die Hausherren erhöhten den Druck und wurden dafür schnell belohnt. Tobias Seifert spielte herrlich auf Eck, der sich gegen zwei Spieler durchsetzte, den Keeper umkurvte und zum 1:0 traf. Merkendorf war in der Folge das spielbestimmende Team, jedoch fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss.

Beide Mannschaften gingen unverändert in die zweite Halbzeit. Den ersten Aufreger hatten wieder die Gastgeber zu verzeichnen. Ein Schuss von Marc Dürbeck klatschte gegen den Pfosten (56.). Kurz darauf scheiterte Dürbeck erneut, diesmal wurde der Ball vor der Linie geklärt. Der SVM spielte gut, allerdings konnten die Möglichkeiten nicht genutzt werden. Und so blieben die Gäste jederzeit im Spiel.

Im Sturm fehlte der Schuberth-Elf an diesem Tag aber die Durchschlagskraft. Und in der 74. Minute war es dann vorbei mit der Hoffnung auf einen Punktgewinn. Einen Eckball von Seifert vollendete Dürbeck zum hochverdienten 2:0-Sieg für die in allen Belangen an diesem Tag besseren Gastgeber. vd