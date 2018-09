Schubert, Mozart und Tschaikowsky

Christoph Soldan und die Stuttgarter Kammersolisten spielen am Freitag, 12. Oktober, Werke von Franz Schubert, Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart und Peter Tschaikowsky im Max-Littmann-Saal, Regentenbau. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Im Max-Littmann-Saal präsentieren Christoph Soldan (Klavier), Daniel Rehfeldt (1. Violine), Yuki Mukai (2. Violine), Igor Michalski (Bratsche) und Hugo Rannou (Violoncello) ein spannendes Programm: Neben dem Quartettsatz cmoll D 703 von Franz Schubert, dem Klavierquintett Es-Dur opus 44 von Robert Schumann können sich Zuhörer auf das Klavierkonzert C-Dur KV 415 von Wolfgang Amadeus Mozart und auf das Streichquartett Nr. 1 D-Dur opus 11 von Peter Tschaikowsky freuen. Tickets gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen. Foto: Daniel Rehfeldt