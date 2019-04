Schrottreifes Kleinkraftrad entsorgt

Am Dienstagabend erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen die Mitteilung über einen im Stadtteil Winkels abgestellten Roller. An der genannten Örtlichkeit konnten die Beamten ein grau/schwarzes Kleinkraftrad der Marke Suzuki in schrottreifem Zustand auffinden. Es ist davon auszugehen, dass der frühere Besitzer dieses zwecks "Entsorgung" einfach hat stehen lassen. Es werden nun weitere Ermittlungen geführt. pol