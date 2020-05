Die schrittweise Öffnung hat begonnen. Seit einer Woche können Gäste die Freiflächen von Cafés und Biergärten genießen. Die Restaurants zogen in den Innenräumen am 25. Mai nach, und wer übernachten möchte, findet ab dem 30. Mai wieder einen Gastgeber.

Das Team der Schlossgärtnerei ist bei seiner alljährlichen großen Pflanzaktion. Die Gäste-Information bleibt bis 1. Juni geschlossen. Voraussichtlich am 26. Mai öffnet die Außenzapfstelle mit den drei Heilwässern, die Trinkkur beginnt im Kursaalgebäude mit dem 1. Juni. Für den Freizeitspaß sind das Tiergehege, ohne Streichelwiese, und der Spielplatz geöffnet. Nach dem 29. Mai könnten der Minigolfplatz und der Biergarten folgen, ebenso wird die Genehmigung zur Öffnung des Wohnmobilstellplatzes erwartet. Der Besuch von Veranstaltungen ist mindestens bis zum 2. Juni ausgesetzt. Bereits erworbene Tickets für Veranstaltungen im Staatsbad behalten entweder ihre Gültigkeit für den jeweiligen Ersatztermin oder werden andernfalls zurückerstattet, so zum Beispiel für das Andi-Kümmert-Konzert. Bei Rückfragen zu geplanten Öffnungen im Staatsbad ist die Gäste-Information per Mail und Telefon zu erreichen, Tel.: 09741/8020. Montags bis samstags von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr, sonntags von 9 bis 12 Uhr. Weitere Infos unter www.staatsbad.de. red