Schritt für Schritt gegen Barrieren

Es kommt wieder Bewegung in die Bemühungen, den Domberg barrierefrei zu gestalten. Oberbürgermeister Andreas Starke hat die Initiative ergriffen und der Arbeitsgruppe "Barrierefreier Domplatz" zugesagt, alle Maßnahmen auf städtischem Grund zeitnah umsetzen zu lassen. Das teilt die Stadt Bamberg mit.

Teilnehmer der Arbeitsgruppe sind demnach neben der Stadtverwaltung die Senioren- und Behindertenbeauftragten, Vertreter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, des Staatlichen Bauamts, der Schlösser- und Seenverwaltung, des Beirats für Menschen mit Behinderung sowie des Erzbistums. Mit den geplanten Bauabschnitten sollen in den nächsten Jahren längere Strecken barrierefrei gestaltet werden.

Starke: "Unsere historischen Einrichtungen müssen für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein. Barrierefreiheit in diesem Bereich ist eine wichtige Voraussetzung zur Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt."

Ohne Hindernis zur Toilette

Die künftige Umgestaltung soll in vier Bauabschnitten erfolgen. Die stellvertretende Stadtplanungsamtsleiterin Silke Klotzek erläuterte die geplante Reihenfolge der nächsten Bauabschnitte auf städtischem Grund. So werde die Stadt die Pflasterung eines barrierefreien Stellplatzes in der Domstraße neben dem Tor zur Alten Hofhaltung durch den Entsorgungs- und Baubetrieb noch 2020 umsetzen. In diesem Jahr sollen zudem die Planungen des nächsten Bauabschnittes (BA II) vor der Neuen Residenz erfolgen und die Bereitstellung der erforderlichen Mittel für den Haushalt 2021 beantragt werden.

Der dritte Bauabschnitt (BA III) betrifft die Domstraße entlang der Domlängsseite vom Domplatz bis zum nördlichen Domzugang. Der BA IV führt entlang der Dom-Apsis bis zum Domplatz. Im Frühjahr sollen die Planungen dem Stadtrat vorgestellt werden.

Auch für die Toilettenanlage am Domberg gibt es Neuigkeiten: Das Staatliche Bauamt hat eine Planung zur barrierefreien Erschließung der WC-Anlage innerhalb der Alten Hofhaltung erstellt. Ein Streifen aus barrierefreiem Pflaster soll beginnend am Tor zur Domstraße weiter entlang des südlichen und westlichen Rands des Innenhofs bis zur WC-Anlage und zum barrierefreien Zugang in das Historische Museum verlegt werden. Auch soll der Zugang in das Historische Museum durch eine Neuorganisation im Innern eine deutliche Aufwertung erfahren.

Durchgehende Verbindung

Sind die Arbeiten erledigt, soll in Verbindung mit den bereits eingebauten barrierefreien Pflasterflächen eine durchgehende Wegeverbindung aller öffentlichen Einrichtungen am Domberg gewährleistet sein. Dem Ziel, im Schulterschluss der kirchlichen, staatlichen und städtischen Zuständigkeiten maximale Barrierefreiheit am historischen Domberg zu erreichen, wäre man ein großes Stück näher gerückt, so die Stadt Bamberg.