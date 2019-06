Schriftzug an der Adi-Dassler-Straße

An der Zufahrt des neuen Olympiarings in die Adi-Dassler-Straße soll die Besucher künftig ein Adidas-Schriftzug darauf aufmerksam machen, dass man sich hier im Hauptquartier des Weltunternehmens befindet. Dem Bauausschuss lag in seiner letzten Sitzung ein Antrag vor, der trotz Lage in der ökologischen Ausgleichsfläche einstimmig befürwortet wurde. Einziger Hinweis: "Zur Begrünung der schiefen Ebene sind insektenfreundliche Pflanzen zu verwenden."

Die Adi-Dassler-Straße führt zu den beiden neuen Bauten der Firma und zum großen Parkhaus. bp