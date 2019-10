Schriftsteller gründen neue Gruppe

Sie bestehen seit zwölf Jahren - jetzt vereinigen sie sich: Am Sonntag, 3. November, werden sich die beiden Regionalgruppen "Oberfranken" und "Unterfranken" des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) zur neuen Regionalgruppe "Ober/Unterfranken" zusammenschließen. Gefeiert wird die Vereinigung ab 19.30 Uhr mit einer besonderen Lesung in der Poetry Art-Galerie, Nürnberger Straße 23. Unter dem Titel "Ober/Unter" lesen Ingo Cesaro, Rolf-Bernhard Essig, Krystyna Kuhn, Ulrike Schäfer, Margrit Vollertsen-Diewerge und Hanns Peter Zwißler Auszüge aus ihren Werken. Moderiert wird der Abend vom Bamberger Krimi-Schriftsteller Thomas Kastura. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl wird um eine Anmeldung thwmk@web.de oder telefonisch unter 0171/1991337 gebeten. red