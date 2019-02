Schriftführer wird neu gewählt

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Rothhausen treffen sich am Freitag, 15. Februar, um 19.30 Uhr im Schützenhaus zur nichtöffentlichen Versammlung. Unter anderem steht die Neuwahl des Schriftführers an. Eingeladen ist jeder, der Eigentümer von bejagbarer Fläche in der Gemarkung Rothhausen ist. sek