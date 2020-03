Schrenker trotzt Wind und Regen

Sophia Franz, Marion Fischer, Kurt Herbicht (alle TSV Staffelstein) und Christine Schrenker vom TV 48 Coburg waren beim 27. Bad Füssinger Johannesbad Thermen-Marathon mit Erfolg am Start. Allen voran Sophia Franz, die über die Halbmarathondistanz von 21,1 Kilometer ein starkes Rennen zeigte und mit 1:26:48 Stunden eine neue Bestzeit lief. Damit wurde sie im stark besetzten Starterfeld immerhin Gesamtsechste und Zweite in ihrer W20. Sophia Franz scheint vor einer guten Saison zu stehen, denn auch beim Bad Staffelsteiner Silvesterlauf lief sie über zehn Kilometer bereits Bestzeit.

Christine Schrenker, die, wie Franz eine Woche zuvor mit Erfolg die oberfränkische Crossmeisterschaft meisterte, lief in Bad Füssing den Marathon. Als W55-Athletin hat sie die Startberechtigung bei einer Aktion gewonnen. Mit ansprechenden 3:49:30 Stunden durfte sie sich über Platz zwei in der W55 und den 14. Platz in der Gesamtwertung freuen. Die Marathonläufer hatten mit Windböen und Regen zu kämpfen, was das Laufen enorm erschwerte.

Die Halbmarathon- und Zehn-Kilometerläufer, die zuvor starteten, hatten dagegen gute Wettkampfbedingungen, umso erstaunlicher war die Leistung von Christine Schrenker. Marion Fischer und Kurt Herbicht, das Trainerpaar von Sophia Franz, liefen die zehn Kilometer. Herbicht zeigte mit 44:26 Minuten eine starke Leistung und wurde in der M70 Dritter. Er ließ dabei rund 350 - zum Teil wesentlich jüngere Läufer - hinter sich. Seine Lebensgefährtin Marion Fischer wurde in der W55 bei 34 Teilnehmerinnen Zehnte in einer Zeit von 57:04 Minuten. uz