"Schreibsand" ist seit zehn Jahren kreativ

Die Vestestadt Coburg zählt zu den beliebtesten Städten Deutschlands. Das kulturelle Angebot ist sehr groß, sogar das sogenannte Schriftstellergewerbe hat in Coburg eine Heimat gefunden. Es gibt einige bekannte Autoren in der herzoglichen Stadt und zahlreiche Menschen, deren Leidenschaft die Schriftstellerei ist. So existiert zum Beispiel die "Autorengemeinschaft Schreibsand" seit zehn Jahren. In ihr haben sich etliche Autorinnen und einige Autoren zusammengefunden, um die schreibende Erzählkunst zu erlernen, zu verbessern und zu verfeinern.

Vor kurzem hielt der Gewinner der "Offenen Bühne" vom April 2019, Jürgen Freigang, eine Lesung im Café Schubart. Eine Stunde lang ließ der Autor und Steuerprüfer a. D. die Gäste an seinen humoristischen Kindheitserinnerungen teilhaben. So berichtete er über das Spicken, Abschreiben via Löschpapier und über eine Schreibmaschine ohne Farbband. "Schreibsand"-Gründungsmitglied Nicole Eick zeigte sich begeistert vom Engagement ihrer Freizeitschriftsteller. An jedem zweiten Freitag im Monat finden bei "Schreibsand" (im Café Schubart) regelmäßige Lesungen statt. Die nächste Lesung wird nach der Sommerpause am 13. September 2019 sein.

Einmal monatlich treffen sich die Autoren im Münchner Hofbräu, um über das Geschriebene zu reden, sich gegenseitig Tipps und weitere Anregungen für gutes Schreiben zu geben. Eick wies darauf hin, dass hier jeder willkommen sei, der Ambitionen habe, das Schriftstellerhandwerk auszuüben. Als weitere Gründungsmitglieder der "Autorengemeinschaft Schreibsand" benannte Eick die schriftstellerisch tätigen Damen Heidi Fischer und Renate Wunderer.