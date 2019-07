Schreiben und Tanzen

Zwei Veranstaltungen stehen bei der Gruppe Hammelburger "Kunst vereint" im alten Kaufhaus an. Bereits am Donnerstag, 4. Juli, bietet Maria Heckmann ab 19 Uhr eine poetische Schreibwerkstatt an. Wie schon in früheren Ausstellungen haben die Teilnehmer die Möglichkeiten, sich den Werken auf ungewöhnliche Art und Weise zu nähern.

Dies geschieht mit Hilfe von Impulsen, aber sehr individuell. Frei von Deutungen werden Assoziationen beim Betrachten gesammelt. Aus diesen Worten und Begriffen entsteht dann etwas Eigenes, das vielleicht mit dem ursprünglichen Werk nichts mehr zu tun hat.

Manchmal bleibt am Ende nur ein Wort übrig. Für dieses kreative Spiel sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Es genügt, Neugierde und Freude am Experiment.

Anmeldungen dazu werden bis Mittwoch, 3. Juli, von Maria Heckmann, Tel.: 09732/2274, entgegengenommen.

Auch für das Angebot am Montag, 8. Juli, um 20 Uhr brauchen die Teilnehmer keine Erfahrung, lediglich Lust am gemeinsamen Bewegen zur Musik. Beim Tanzen um eine gemeinsame Mitte genügen wenige Worte der erfahrenen Anleiterin Claudia Keller, und die Freude am Rhythmus steckt an und beschwingt. So wird die Bewegung zur Meditation und führt in die eigene Mitte.

Anmeldungen zu der Veranstaltung nimmt bis Samstag, 6. Juli, Claudia Keller unter Tel.: 0151/202 904 69, entgegen. red