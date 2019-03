"Schreiben aus der inneren Quelle"

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. April, eine Schreibmeditation im Diözesanhaus an. Der Kurs beginnt am Freitag um 18 Uhr und endet am Sonntag um 13 Uhr. Schreiben, Meditation und Gebet verbinden: Die Meditation bringt einen zur Ruhe und in Kontakt mit sich selbst und mit der umgebenden Welt. Das Schreiben bringt die natürliche innere Stimme zutage. Die frühlingshafte Natur und die Palmsonntagsliturgie ergänzen die kreative und spirituelle Einstimmung auf die heilige Woche. Die Leitung hat Monika Tieber- Dorneger inne. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht bis Mittwoch, 3. April, unter Telefon 09571/ 9260. Dort gibt es auch nähere Informationen. red