Schrecken für Heroldsbacherin auf A 9

Am Freitag gegen 15 Uhr lag zwischen dem Autobahndreieck Feucht und der Anschlussstelle Allersberg kurze Zeit dichter Rauch über der A 9. Grund hierfür war das Auto einer 53-jährigen Frau aus Heroldsbach, welches in Fahrtrichtung München nach einer Warnmeldung plötzlich zu qualmen begann. Die Fahrerin reagierte richtig und lenkte das Fahrzeug auf den Standstreifen. Dort brannte der Motorraum komplett aus. Die Fahrerin brachte sich hinter der Schutzplanke in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Die Frau blieb unverletzt. Die Feuerwehr aus Wendelstein sowie das Technische Hilfswerk aus Roth waren zur Löschung des Brandes und zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn kurzzeitig in Richtung München gesperrt werden. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.