Schrauben steckten in Autoreifen

In der Zeit von Samstag bis Sonntag ließ ein Unbekannter seinen Unmut an den geparkten Autos eines Anwohners der Straße Am Rödenpark aus. An einem weißen Opel Grandland X und einem braunen Honda Civic drehte der Unbekannte sechs Zentimeter lange Schrauben in jeweils einen Reifen. Es entstand hierdurch ein Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizeiinspektion Neustadt unter Telefon 09568/9431-0 . pol