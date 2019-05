Schraube in Hinterreifen gedreht

Als ein 59-Jähriger am Montag gegen 12 Uhr zu seinem abgestellten weißen BMW zurückkam, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter in die Flanke des rechten Hinterreifens eine Schraube gedreht hatte, so dass Luft entweichen konnte. Das Auto hatte der Mann auf dem Mitarbeiterparkplatz in der Siemensstraße abgestellt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefon-Nr. 09191/7090-0. pol