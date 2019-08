Schraube in den Reifen gedreht

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstagabend, 18.30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 11.30 Uhr, in der Neubaustraße mehrere Zeitungen auf die Ladefläche eines dort abgestellten Pkw

Piaggio geworfen. Zudem steckte eine Schraube im vorderen, linken Reifen. Zeugen, die beobachten konnten, wer die Zeitungen in die Ladefläche geworfen beziehungsweise eine Schraube in Reifen gedreht hat, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro, schätzt die Polizeiinspektion Bad Kissingen. pol