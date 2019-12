Schranken bleiben im Winter offen

Der Hausberg von Altenkunstadt, der Kordigast, stand im Mittelpunkt eines Ortstermins, wobei sich insbesondere über die stetig geschlossenen Schranken, die diesen land- und forstwirtschaftlichen Weg entsprechend absichern, die Gemüter erregten. Vor allem wegen der Probleme, die sich bei der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Grundstücke und des Waldes ergeben, hatte der bayerische Bauernverband Lichtenfels-Coburg diesen Termin initiiert.

Landwirtschaft betroffen

Die zahlreichen Traktoren, die auf dem Wanderparkplatz am Fuße des Kordigastes zu sehen waren, verdeutlichten, dass es sich um ein Anliegen handelt, das in besonderer Weise vor allem die Landwirtschaft betrifft. Deshalb ergriff auch gleich zu Beginn der BBV-Geschäftsführer Hans-Jürgen Rebelein das Wort und verwies darauf, dass beide Schranken, die den Kordigastbereich absichern, die ganze Woche geschlossen seien. Wegen der damit verbundenen Beeinträchtigung seien viele Landwirte an ihren Berufsverband herangetreten.

Aus Sicht der Kommunen und aus Gründen des Naturschutzes, erläuterte Erster Bürgermeister Robert Hümmer, hätten sowohl die Stadt Weismain als auch die Gemeinde Altenkunstadt diese Schranken angebracht. Es habe sich zudem herausgestellt, dass der neue Kinderspielplatz zwar gut angenommen werde, jedoch kaum jemand die verkehrsrechtlichen Ausschilderungen um den Kordigast beachte und viele daher bis zu den Spielgeräte fahren.

Wenn sich allerdings herausstelle, dass die Schranken erhebliche Probleme, insbesondere für die Land- und Forstwirte schaffen würden, sei die Gemeinde Altenkunstadt durchaus gesprächsbereit, sicherte Hümmer zu.

Rücksichtslose Autofahrer

BBV-Geschäftsführer Hans-Jürgen Rebelein äußerte zwar Verständnis für diese Anordnungen. Allerdings träfen sie nicht diejenigen, die ohne Rücksicht auf Verkehrszeichen an allen möglichen Stelle auf dem Kordigast parken, sondern im besonderen Maße die Landwirte, die bei der Feldbestellung mehrmals vom Traktor absteigen müssten, um die Schranken aufzusperren. Beide Schranken sollten in den Wintermonaten grundsätzlich offen sein.

In den Sommermonaten sollten die Schranken wie bisher nur an den Wochenenden, sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen sein, schlug er vor. Nach einigen Diskussionen bestand Einvernehmen darüber, beide Schranken vorerst in der Wintermonaten immer geöffnet zu halten, im Frühjahr zu den bisherigen Regelungen zurückzukehren und gegebenenfalls, bei einer nochmaligen Besprechung im nächsten Jahr, abzuklären, ob dies eine akzeptable und längerfristige Regelung, die allen Belangen Rechnung trägt, sein könne.