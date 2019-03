Schranke hinter dem E-Center beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 7.15 Uhr, die Schranke hinter dem E-Center in der Mainau. Diese wurde verbogen und zum Teil aus der Verankerung gelöst, so dass ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 bei der Polizei-Inspektion zu melden. pol