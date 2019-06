Oerlenbach 12.06.2019

Unfall

Schranke beschädigt

Bei einem Unfall am Bahnübergang in der Heglerstraße am Dienstag ist Schaden in Höhe von 4000 Euro entstanden. Gegen 15 Uhr wollte ein Lkw-Fahrer von der Ebenhäuserstraße in die Heglerstraße abbiegen....