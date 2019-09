Die Schranke zu einem Parkplatz in der Bamberger Straße beschädigte ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag und Samstag. Dies Schranke wurde eingedellt, so dass ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.