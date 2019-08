Schranke angefahren und geflüchtet

Montagvormittag gegen 11 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall in Ebermannstadt beobachtet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen VW-Busses mit Bayreuther Kennzeichen beschädigte beim Ausfahren den Betonsockel und die Schrankenanlage des Krankenhauses in der Feuersteinstraße. Obwohl der Verursacher, ein etwa 40-jähriger Mann, einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Verursacher laufen. pol