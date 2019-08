Schrank für Bücher

Manch ein Passant fragt sich seit Tagen, was es denn mit der verhüllten Stele am Postplatz-Kreisverkehr auf sich hat? Etwa ein neues Kunstwerk? Das Generationen.Zentrum der Stadt Herzogenaurach löst jetzt das Rätsel des ominösen Quaders am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße: Es wird ein öffentlicher Bücherschrank, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung.

Seit Juni steht ein solcher bereits im Erdgeschoss des Generationen.Zentrums in der Erlanger Straße für alle Bürgerinnen und Bürger während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Am morgigen Freitag wird der Bücherschrank in der Bahnhofstraße eingeweiht.

Jeder darf kommen

Er soll nach dem gleichen Prinzip genutzt werden wie der Schrank im Generationen.Zentrum. Auch hier gilt das Motto "schmökern, nehmen, tauschen". Evi Bauer, die Leiterin der städtischen Einrichtung, berichtet: "Alle Interessierten können vorbeikommen und sich ein Buch mit nach Hause nehmen oder direkt vor Ort, vielleicht in der Mittagspause mit dem Lesen beginnen. Oder sie bringen ein Buch mit, um es anderen zur Verfügung zu stellen".

Beschluss im Stadtrat

Wie kam es zu dem Bücherschrank im Generationen.Zentrum? Im Kulturausschuss vom 8. November 2018 wurde über einen SPD-Fraktionsantrag "Aufstellung von Bücherschränken" diskutiert und der einstimmige Beschluss gefasst, dass in der Stadt Herzogenaurach Bücherschränke aufgestellt werden. Das Generationen.Zentrum nahm sich der Umsetzung gerne an, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Leitung des Generationen.Zentrums, Evi Bauer, kümmerte sich gemeinsam mit Simone Voit (Generationen plus) darum. Unterstützung erhielten sie von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus dem Seniorenbüro, die bereits im Vorfeld ihre Mithilfe bei dem Projekt erklärt hatten.

Als möglicherweise erster Schritt wurde ein Bücherschrank in einem öffentlichen städtischen Gebäude für gut geheißen. Hier konnte direkt beobachtet werden, wie das neue Schmuckstück bei den Besucherinnen und Besuchern, aber auch Interessierten ankommt. Vom Prinzip her soll sich der Bücherschrank an der Bahnhofstraße von selbst füllen, eine Büchersammelstelle in der Einrichtung in der Erlanger Straße wird ausgeschlossen.

Evi Bauer berichtet weiter: "Gerne dürfen Bücher aus unterschiedlichen Genres dort abgestellt werden. Sollten Bücher allerdings rassistisch, gewaltverherrlichend, anstößig, jugendgefährdend oder in sonst einer Art und Weise auffällig sein, behält sich das Team des Generationen.Zentrums und die Bücherschrankpaten vor, diese zu entfernen."

Dank an die Helfer

Bei Fragen rund um den Bücherschrank kann man sich gerne während der Bürozeiten unter der Telefonnummer 09132/ 734170 an das Generationen.Zentrum wenden.

Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff dankt allen Beteiligten für die zügige Umsetzung, vor allem dem Team der Bücherschrankpaten. "Mein herzlichster Dank gilt den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die durch ihre Unterstützung die Umsetzung des Projektes möglich machen und für eine dauerhafte Betreuung der Bücherschränke sorgen." red