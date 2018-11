Schrammen in schwarzem Skoda

Nicht schlecht staunte eine 48-jährige Kronacherin, als sie am Montag in den Mittagsstunden bei ihrem Fahrzeug mehrere tiefe Kratzspuren feststellte. Ihr schwarzer Skoda Superb wurde in der Zeit von 13 bis circa 13.45 Uhr im Stadtgebiet von einem unbekannten Fahrzeug hinten links angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht oder weiß, wie der Schaden an dem Fahrzeug entstanden ist? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030.