Schräges Theater plant neue Aufführungen

Ewald Strätz Das Schräge Theater Neubrunn hat Erlöse aus seinen früheren Aufführungen als Spenden für gemeinnützige Zwecke gegeben und weist auf seine neuen Vorstellungen hin.

Das Schräge Theater Neubrunn hatte mit den Aufführungen 2018 einen großen Erfolg erzielt. Somit werden aus den Erlösen einige gemeinnützige Organisationen mit einer Spende unterstützt. So bekommt der Verein "Friends help Friends" (gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kindern und Notleidenden auf der ganzen Welt) 500 Euro. Ebenfalls 500 Euro erhielten die Neubrunner Dorfmusikanten zur Jugendausbildung. Unterstützung gibt es auch für den Neubrunner Kindergarten, die Jugendgruppe "Schlaue Füchse" des Obst- und Gartenbauvereins Neubrunn sowie den FC Neubrunn für die Jugendarbeit und die Neubrunner Jugendfeuerwehr.

Das diesjährige Theaterstück heißt " Krimizeit am Gschwendnerhof" und stammt aus der Feder von Marianne Santl. Kurzer Auszug aus dem Stück: Familie Gschwender hat ihren Hof saniert und ist mit der Ratenzahlung etwas in Verzug. Die Familienmitglieder versuchen vehement Geld aufzutreiben. Die Rettung: Im Heustadl findet man einen Sack mit Geld. Wem gehört das wohl? Es geht ganz schön drunter und drüber. Und mehr soll nicht verraten werden.

Nachwuchs macht mit

Das erste Mal will heuer das "Kleine Schräge Theater" auftreten. Im letzten Jahr schon angekündigt, ist es nun so weit, dass sich junge Nachwuchsspieler gefunden haben, die sich trauen, die Bretter zu betreten, die die Welt bedeuten. Der Neubrunner Hans Jürgen Derra hat das Stück "Haarekrischna" geschrieben und ist zusammen mit Katrin Schmitt auch Leiter der Nachwuchstruppe. Die Zuhörer dürfen sicher gespannt auf die jungen Schauspieler sein.

Die Aufführungen finden wie folgt statt: Premiere ist am Samstag, 5. Oktober, um 13 Uhr und die Abendvorstellung am gleichen Tag um 18.30 Uhr. Ferner: Samstag, 12. Oktober, um 18.30. Uhr; am Sonntag, 13. Oktober, um 17.30. Uhr; am Samstag, 19.Oktober, um 18.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf läuft bei Irene Hüttner (Telefonnummer 09536/761) und Anja Benz (Ruf 09536/921883) ab dem 26. August. Tickets gibt es auch an der Abendkasse. Ein zusätzlicher Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 22. September, von 11 bis 12 Uhr in der "Heilig-Länder-Halle". Das Schräge Theater weist darauf hin, dass die Eintrittskarten spätestens eine Woche nach Vorbestellung abgeholt werden müssen; sonst gehen sie wieder in den Verkauf.